Улан-удэнец прогулял украденные деньги

Парень ограбил прохожего



Утром 7 июня в полицию с заявлением о грабеже обратился 45-летний улан-удэнец. Мужчина пояснил, что вечером 5 июня на улице Павлова его ограбил молодой человек. Он украл сотовый телефон и деньги. Ущерб составил около 9 тысяч рублей.



Полицейские по горячим следам задержали 18-летнего местного жителя. Украденный телефон молодой человек продал, а деньги потратил на развлечения.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

