Парень ограбил прохожего
Утром 7 июня в полицию с заявлением о грабеже обратился 45-летний улан-удэнец. Мужчина пояснил, что вечером 5 июня на улице Павлова его ограбил молодой человек. Он украл сотовый телефон и деньги. Ущерб составил около 9 тысяч рублей.
Полицейские по горячим следам задержали 18-летнего местного жителя. Украденный телефон молодой человек продал, а деньги потратил на развлечения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец прогулял украденные деньги
Общество, Фото:
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