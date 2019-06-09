Мужчины ранее судимы
7 июня сотрудники подразделения наркоконтроля задержали жителей села Тамир Кяхтинского района Бурятии. У них обнаружили и изъяли наркотическое средство.
Как показали результаты экспертизы, у ранее судимого за наркопреступления 45-летнего мужчины изъято гашишное масло весом более полутора граммов и марихуана весом более 700 граммов. У ранее судимого 42-летнего сельчанина, живущего по соседству, полицейские изъяли 2,5 килограмма марихуаны.
Оба мужчины находились в наркотическом опьянении. В отношении злоумышленников составлены протоколы об административном правонарушении за употребление запрещённых веществ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии у наркоманов изъяли более 3 килограммов марихуаны
Общество, Фото:
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