В Бурятии у наркоманов изъяли более 3 килограммов марихуаны

Мужчины ранее судимы



7 июня сотрудники подразделения наркоконтроля задержали жителей села Тамир Кяхтинского района Бурятии. У них обнаружили и изъяли наркотическое средство.



Как показали результаты экспертизы, у ранее судимого за наркопреступления 45-летнего мужчины изъято гашишное масло весом более полутора граммов и марихуана весом более 700 граммов. У ранее судимого 42-летнего сельчанина, живущего по соседству, полицейские изъяли 2,5 килограмма марихуаны.



Оба мужчины находились в наркотическом опьянении. В отношении злоумышленников составлены протоколы об административном правонарушении за употребление запрещённых веществ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

