В Бурятии не горят леса

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Всего за сутки потушено три лесных пожара



За сутки в Бурятии тушили три лесных пожара в Иволгинском, Кижингинском и Прибайкальском районах. В результате все три очага ликвидированы. На тушении пожаров было задействовано 86 человек из числа лесной охраны, МЧС и лесопользователей, привлечено более 20 единиц лесопожарной техники, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства



Лесники напоминают, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено, также необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечёт наложение административного штрафа до пятисот тысяч рублей.