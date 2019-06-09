Всего за сутки потушено три лесных пожара
За сутки в Бурятии тушили три лесных пожара в Иволгинском, Кижингинском и Прибайкальском районах. В результате все три очага ликвидированы. На тушении пожаров было задействовано 86 человек из числа лесной охраны, МЧС и лесопользователей, привлечено более 20 единиц лесопожарной техники, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства
Лесники напоминают, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено, также необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечёт наложение административного штрафа до пятисот тысяч рублей.
В Бурятии не горят леса
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он увидел свою ориентировку в СМИ
Женщина пыталась воспрепятствовать составлению административного протокола
Ребёнка назвали Святославом
Ситуация по реке Модон-Куль в Закаменском районе на контроле у правительства республики
Мужчина пытался попасть в Россию через лес
По республике днём максимальная температура 27-32, местами 17-22 тепла
На концерте были разыграны билеты на фестиваль «Голос кочевников»
Соревнования по лёгкой атлетике проходят в Иркутске
В социальных сетях жители обсуждают, по какой причине вода в реке стала аномального цвета
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с акции «Время разделять»
Церемония прощания прошла сегодня в Русском драматическом театре
Банкир отметил, что возможно приедет в регион в ближайшем будущем
И.о. руководителя администрации Улан-Удэ разместил в Сети снимки рассматриваемых сейчас вариантов ограничителей
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 июня по республике днём по юго-западу местами кратковременные дожди, возможны грозы
Общество, 07.06.2019
Запрет или ограничение продлятся с 10:30 до 23:30