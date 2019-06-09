Женщина пыталась воспрепятствовать составлению административного протокола
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении 37–летней жительницы города Краснокаменск по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
По данным следствия, вечером 28 мая при прохождении зоны таможенного контроля таможенного поста МАПП Забайкальск Читинской таможни, чтобы помешать составлению административного протокола на водителя, пассажирка схватила за волосы государственного таможенного инспектора.
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. – сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
Расследование уголовного дела продолжается.
Забайкалка схватила таможенника за волосы
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