Ребёнка назвали Святославом
В начале июня в Мухоршибирском районе Бурятии зарегистрировали сотого ребёнка, родившегося в районе. Им оказался мальчик Святослав из семьи Юшиных.
- Родители ждали своего сына с нетерпением, долго выбирая всей семьёй самое красивое имя для малыша. Имя Святослав славянского происхождения. Произошло от совмещения двух славянских слов – «святая» и «слава». Буквальная трактовка звучит как «священная слава». Мужское имя Святослав сегодня не пользуется большой популярностью, но имеет хорошую значимость и числится среди рейтинговых имён. – сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.
Сотрудники отдела ЗАГС пожелали крепкого здоровья и счастливого будущего маленькому Святославу и его родителям.
В Мухоршибирском районе родился сотый малыш
Общество, Фото:
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