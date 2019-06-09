В Мухоршибирском районе родился сотый малыш

Ребёнка назвали Святославом



В начале июня в Мухоршибирском районе Бурятии зарегистрировали сотого ребёнка, родившегося в районе. Им оказался мальчик Святослав из семьи Юшиных.



- Родители ждали своего сына с нетерпением, долго выбирая всей семьёй самое красивое имя для малыша. Имя Святослав славянского происхождения. Произошло от совмещения двух славянских слов – «святая» и «слава». Буквальная трактовка звучит как «священная слава». Мужское имя Святослав сегодня не пользуется большой популярностью, но имеет хорошую значимость и числится среди рейтинговых имён. – сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.



Сотрудники отдела ЗАГС пожелали крепкого здоровья и счастливого будущего маленькому Святославу и его родителям.