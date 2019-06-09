Он увидел свою ориентировку в СМИ
В Улан-Удэ нашёлся мужчина, забравшего телефон в Республиканском госпитале для ветеранов войн.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 мая на кресле в медучреждении мужчина забрал оставленный посетительнице гаджет. Всё произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. Ориентировка на розыск мужчины была опубликована на официальном сайте МВД по Бурятии и в СМИ.
- Увидев, что его разыскивают, мужчина – ранее не судимый 63-летний местный житель – сам пришёл в отдел полиции и вернул телефон. По словам мужчины, сотовый телефон он нашёл. – сообщает пресс-служба республиканского МВД.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.
В ведомстве напоминают, что при обнаружении бесхозных вещей необходимо сообщать в полицию.
В Улан-Удэ вор сам сдался полиции
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