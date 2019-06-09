По республике днём максимальная температура 27-32, местами 17-22 тепла
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 июня по республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15, местами 5-10, днём максимальная температура 27-32, местами 17-22 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Минимальная температура ночью 12-14, днём максимальная температура 28-30 тепла.
В Улан-Удэ сегодня до +30
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Общество, 09.06.2019
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