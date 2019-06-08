Николай Вербицкий, легкоатлет из Бурятии, побил рекорд республики в беге на 400 метров с результатом 47,56. Об этом сообщают зрители и спортсмены с соревнований в Иркутске. Как они добавляют, предыдущий рекорд был зафиксирован в 1992 году.
Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике и II этап IX летней Спартакиады учащихся России по лёгкой атлетике проходят в Иркутске. Состязания будут проводиться в течение двух дней по четырём возрастным группам – мужчины и женщины 1996 года рождения и старше, юниоры до 23 лет, юниоры до 20 лет, юноши и девушки 2002-2003 годов рождения.
Заявки на участие в мероприятиях ранее подали 11 команд из девяти регионов СФО, а также из Забайкальского края и Бурятии.
В программу чемпионата и первенства СФО включены следующие виды: бег на 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000 метров, 100, 110 и 400 метров с барьерами, 2000 и 3000 метров с препятствиями, семиборье и десятиборье. Спортсмены будут соревноваться в толкании ядра, в метании диска, копья, молота, в прыжках с шестом, в длину, высоту и в тройном прыжке. Пройдут эстафеты 4х100 и 4х400 метров. Победители и призёры соревнований будут награждены медалями и грамотами.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае Николай Вербицкий завоевал серебро в беге на 800 метров на Кубке России по лёгкой атлетике. Соревнования проходили в Сочи и Адлере.
Николай показал тогда время 1:47.94, уступив всего 0,39 секунды Константину Холмогорову (Москва, Пермский край).