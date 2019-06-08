В Улан-Удэ акция по сдаче мусора на переработку становится популярной

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с акции «Время разделять»



Сегодня днём в столице Бурятии прошла ежемесячная акция «Время разделять». В рамках неё горожане могли сдать на переработку макулатуру (картон, газеты, книги, бумагу, тетради, альбомы, журналы, в том числе глянцевые); пластиковые бутылки; ёмкость от бытовой химии (шампуни, моющие средства, белизна), консервные и алюминиевые банки; пакеты, стеклянные бутылки и т.д.



Вторсырьё принимали от горожан в шести точках. Собранное в результате направят в специальные организации, которые принимают вторсырьё, а они, в свою очередь, дальше отправляют всё это на переработку, в частности в другие города. Пакеты же перерабатываются в республике, из них делают тротуарную плитку.



Активисты – инициаторы проекта – отметили, что сознательных улан-удэнцев, которые готовятся к мероприятию, сортируют мусор и привозят его потом, становится больше. Некоторые из них, по словам организаторов, признаются, что специально для сдачи вторсырья проводили генеральную уборку в своих домах, гаражах.



Волонтёры призывают жителей к разумному потреблению: носить с собой тканевую сумку, многоразовую бутылку, отказаться от пластиковой упаковки; сдавать на переработку вторсырьё и т.д.

