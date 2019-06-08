В Улан-Удэ простились с журналистом Виктором Измайловым

Сегодня в столице Бурятии простились с известным журналистом Виктором Вавиловичем Измайловым. Траурная церемония состоялась в фойе Русского драматического театра.
Виктор Измайлов – легендарная личность: его ещё при жизни называли «символом бурятского телевидения», он был наставником нескольких поколений тележурналистов республики. Многие жители Бурятии до сих пор помнят телевизионные сюжеты и программы Виктора Вавиловича. Он провёл множество телемарафонов, совершал сложнейшие экспедиции.
Виктор Измайлов родился 16 апреля 1939 года в Улан-Удэ. В 1966 году окончил Бурятский государственный педагогический институт; в 1957-1965 гг. - рабочий завода (Улан-Удэ), воспитатель-завуч детского дома (Псковская область), учитель средней школы (Латвийская ССР).
С 1965 по 1997 годы - корреспондент радио, редактор, старший редактор, главный редактор, директор, заместитель председателя Гостелерадио Бурятской АССР (ныне - Республика Бурятия).
С 1998 года по 2002 год являлся депутатом, заместителем председателя Народного Хурала Бурятии.
Также он являлся членом комиссии по вопросам помилования на территории республики.
Виктор Вавилович - автор ряда публицистических фильмов, а также книги «Ушедшим в бессмертие»; заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный работник культуры Республики Бурятия; лауреат премии комсомола Бурятии, премии имени Ярослава Гашека; кавалер ордена Дружбы. Награждён различными медалями.
Как сообщал «Байкал-Daily», Виктор Измайлов скончался 6 июня.