В Улан-Удэ простились с журналистом Виктором Измайловым

Сегодня в столице Бурятии простились с известным журналистом Виктором Вавиловичем Измайловым. Траурная церемония состоялась в фойе Русского драматического театра.Виктор Измайлов – легендарная личность: его ещё при жизни называли «символом бурятского телевидения», он был наставником нескольких поколений тележурналистов республики. Многие жители Бурятии до сих пор помнят телевизионные сюжеты и программы Виктора Вавиловича. Он провёл множество телемарафонов, совершал сложнейшие экспедиции.

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