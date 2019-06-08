Олег Тиньков рассказал главе Бурятии о своём прошлом приезде на Байкал





Посмотреть эту публикацию в Instagram Знакомсто с Олегом Тиньковым Публикация от Алексей Фишев (@fishev.a) 6 Июн 2019 в 4:44 PDT



Свадьба Олега Тинькова прошла в июне 2009 года в посёлке Энхалук в Кабанском районе, на торжество были приглашены известные люди. Мероприятие проходило с большим размахом несколько дней.



В 2018 году Олег Тиньков



- Я строю свои дома там, куда хочу приезжать. На Камчатке бываю дважды в год. Я только что побывал в Норвегии, на Шпицбергене, в Гренландии и Исландии, и я тебе скажу: объективно наша Камчатка красивее. Еду изучать Алтай. Был два раза на Байкале, но там нет инфраструктуры. Я уже представляю себе какое-нибудь классное место на Алтае, плавучий док под Белухой. Но, блин, электричество, вода, персонал — это всё так сложно у нас, — объяснил Тиньков.





Свадьба Олега Тинькова прошла в июне 2009 года в посёлке Энхалук в Кабанском районе, на торжество были приглашены известные люди. Мероприятие проходило с большим размахом несколько дней.В 2018 году Олег Тиньков рассказал в интервью Forbes, почему не построит дом на Байкале.- Я строю свои дома там, куда хочу приезжать. На Камчатке бываю дважды в год. Я только что побывал в Норвегии, на Шпицбергене, в Гренландии и Исландии, и я тебе скажу: объективно наша Камчатка красивее. Еду изучать Алтай. Был два раза на Байкале, но там нет инфраструктуры. Я уже представляю себе какое-нибудь классное место на Алтае, плавучий док под Белухой. Но, блин, электричество, вода, персонал — это всё так сложно у нас, — объяснил Тиньков.

Знакомство Алексея Цыденова, главы Бурятии, и Олега Тинькова, предпринимателя и банкира, состоялось на Петербургском международном экономическом форуме. Короткую видеозапись, где они знакомятся и беседуют, выложил в Сеть пресс-секретарь руководителя республики Алексей Фишев.Здесь Олег Тиньков рассказывает, что был в Бурятии, «справлял свадьбу в Энхалуке», привозил на торжество знаменитого певца Брайана Ферри.Банкир отметил, что возможно приедет в регион в ближайшем будущем.