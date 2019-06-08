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В Улан-Удэ вместо дорожных блоков на Элеваторе планируют установить ограничители

В Улан-Удэ вместо дорожных блоков на Элеваторе планируют установить ограничители
Общество, 
И.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков разместил в Сети снимки рассматриваемых сейчас вариантов ограничителей

В столице Бурятии намереваются вместо дорожных блоков, стоящих сейчас на Элеваторе, установить ограничители. Об этом сообщил Игорь Шутенков, и.о. руководителя администрации Улан-Удэ, на своей странице в социальной сети. 

- Установка дорожных блоков на Элеваторе прошла проверку успешно. Ещё раз повторюсь — это не механизм решения проблемы с пробками — это в большей степени упорядочивание движения. Эти пластиковые блоки, наполненные водой, мы позаимствовали у МУП «Управление трамвая» и у дорожных организаций. Теперь планируем установить другие, более уместные ограничители. В качестве вариантов рассматриваем такие, - написал он. 

И Игорь Шутенков разместил здесь снимки вариантов ограничителей, которые в будущем появятся на Элеваторе. 

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Установка дорожных блоков на элеваторе прошла проверку успешно. Еще раз повторюсь — это не механизм решения проблемы с пробками — это в большей степени упорядочивание движения. Эти пластиковые блоки, наполненные водой, мы позаимствовали у МУП «Управление трамвая» и у дорожных организаций. Теперь планируем установить другие, более уместные ограничители. В качестве вариантов рассматриваем такие. #уланудэ

Публикация от Игорь Шутенков (@igorshutenkov)


Горожане активно высказывают своё мнение по этому поводу в комментариях к посту в «Инстаграме»: 

«Второй вариант со светоотражателями более приемлем»
«В тёмное время суток их плохо видно. Может подсветить или светоотражателями снарядить?!»
«Надо ставить большие и хорошо видимые ограждения. Поставить новомодные слишком дорого, если их снесут в тёмное время суток, восстанавливать их будет город. Мне кажется, надо что-то наподобие тех, что сейчас стоят»
«Фото номер 2, их хоть ночью видно будет»

Как сообщал «Байкал-Daily», временная схема организации движения на Элеваторе станет постоянной. Такое поручение дал и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков 3 июня на планёрном совещании в мэрии. 

Ранее на перекрёстке проспекта 50-летия Октября и улицы Цивилёва в качестве эксперимента установили разделительные дорожные блоки. Они создали отдельные полосы для автомобилей и отдельные для автобусов и трамваев.

Улан-удэнцы изначально отнеслись к идее скептически, предвещая удлинение пробки. Но спустя некоторое время в соцсетях начали появляться положительные комментарии.

дорожное движение Элеватор
 
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