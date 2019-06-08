В Улан-Удэ вместо дорожных блоков на Элеваторе планируют установить ограничители



- Установка дорожных блоков на Элеваторе прошла проверку успешно. Ещё раз повторюсь — это не механизм решения проблемы с пробками — это в большей степени упорядочивание движения. Эти пластиковые блоки, наполненные водой, мы позаимствовали у МУП «Управление трамвая» и у дорожных организаций. Теперь планируем установить другие, более уместные ограничители. В качестве вариантов рассматриваем такие, - написал он.



И Игорь Шутенков разместил здесь снимки вариантов ограничителей, которые в будущем появятся на Элеваторе.







Горожане активно высказывают своё мнение по этому поводу в комментариях к посту в «Инстаграме»:



«Второй вариант со светоотражателями более приемлем»

«В тёмное время суток их плохо видно. Может подсветить или светоотражателями снарядить?!»

«Надо ставить большие и хорошо видимые ограждения. Поставить новомодные слишком дорого, если их снесут в тёмное время суток, восстанавливать их будет город. Мне кажется, надо что-то наподобие тех, что сейчас стоят»

«Фото номер 2, их хоть ночью видно будет»



Как сообщал «Байкал-Daily», временная схема организации движения на Элеваторе Как сообщал «Байкал-Daily», временная схема организации движения на Элеваторе станет постоянной . Такое поручение дал и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков 3 июня на планёрном совещании в мэрии.









Улан-удэнцы изначально отнеслись к идее скептически, предвещая удлинение пробки. Но спустя некоторое время в соцсетях начали появляться положительные комментарии.



Ранее на перекрёстке проспекта 50-летия Октября и улицы Цивилёва в качестве эксперимента установили разделительные дорожные блоки. Они создали отдельные полосы для автомобилей и отдельные для автобусов и трамваев.Улан-удэнцы изначально отнеслись к идее скептически, предвещая удлинение пробки. Но спустя некоторое время в соцсетях начали появляться положительные комментарии.

В столице Бурятии намереваются вместо дорожных блоков, стоящих сейчас на Элеваторе, установить ограничители. Об этом сообщил Игорь Шутенков, и.о. руководителя администрации Улан-Удэ, на своей странице в социальной сети.