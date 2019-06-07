В Бурятии объяснили, что делать если сосед влез со своим забором

Довольно часто происходят ситуации, когда граждане при строительстве забора нарушают границы своего участка и заходят на территорию соседей



В таком случае можно обратиться с заявлением в управление Росреестра по Республике Бурятия или орган муниципального земельного контроля.



- Для того, чтобы защитить себя от противоправных действий соседа, вы должны быть правообладателем земельного участка, границы которого он нарушил. Для этого ваши права на участок должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или подтверждаться правоустанавливающими документами (для ранее возникших прав), - сообщили в пресс-служба управления Росреестра.



Кроме того, необходимо выяснить, установлены ли границы (проведено межевание) вашего и соседского земельного участка по правилам, предусмотренным законом: определены ли координаты характерных точек границ земельных участков. Если границы вашего участка не установлены, надо обратиться к кадастровому инженеру.



Подать заявление о самовольном захвате земельного участка можно тремя способами:



- отправить заявление в электронном виде с помощью портала Росреестра https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_references_citizens);



- подать заявление в письменном виде лично по адресу: Улан-Удэ, ул. Борсоева 13 е, каб. 403, либо в соответствующий территориальный отдел Управления Росреестра;



- отправить почтой по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева 13 е.

