Фестиваль молодых семей пройдёт в Улан-Удэ

Здесь будут организованы конкурсы, игры, мастер-классы, выставки



8 июня в Этнографическом музее народов Забайкалья состоится фестиваль молодых семей.



В программе фестиваля:



- конкурс семейных пар «Великое чудо - семья»;

- мастер-классы для детей;

- различные интерактивные площадки;

- игры, конкурсы, весёлые старты, квест (призы и подарки);

- концертная программа с выступлением творческих коллективов;

- выставка семейных фотографий и многое другое.



Организаторы приглашают к участию всех желающих.

