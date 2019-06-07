Здесь будут организованы конкурсы, игры, мастер-классы, выставки
8 июня в Этнографическом музее народов Забайкалья состоится фестиваль молодых семей.
В программе фестиваля:
- конкурс семейных пар «Великое чудо - семья»;
- мастер-классы для детей;
- различные интерактивные площадки;
- игры, конкурсы, весёлые старты, квест (призы и подарки);
- концертная программа с выступлением творческих коллективов;
- выставка семейных фотографий и многое другое.
Организаторы приглашают к участию всех желающих.
Фестиваль молодых семей пройдёт в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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