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Фестиваль молодых семей пройдёт в Улан-Удэ

Фестиваль молодых семей пройдёт в Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
Здесь будут организованы конкурсы, игры, мастер-классы, выставки

8 июня в Этнографическом музее народов Забайкалья состоится фестиваль молодых семей.

В программе фестиваля:

- конкурс семейных пар «Великое чудо - семья»;
- мастер-классы для детей;
- различные интерактивные площадки;
- игры, конкурсы, весёлые старты, квест (призы и подарки);
- концертная программа с выступлением творческих коллективов;
- выставка семейных фотографий и многое другое.

Организаторы приглашают к участию всех желающих.
фестиваль семьи
 
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