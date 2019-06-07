В Улан-Удэ День России отметят лазерным шоу

Оно раскрасит в цвета российского триколора парк «Юбилейный»



12 июня в парке «Юбилейный» состоится концертная программа, посвящённая празднованию Дня России.



Всех гостей вечера ожидают заводные танцы от талантливой молодежи Бурятии, лучшие выступления от лауреатов фестиваля «Российская студенческая весна – 2019», яркие номера от студии пластической и воздушной акробатики «Амелия Fly», а также красивое и запоминающие шоу от «Шоу-театра Тринити».



Завершающими мероприятиями станут лазерное шоу в цветах полос российского триколора, затем состоится дискотека от лучшего диджея по версии премии «Night People Awards» Сергея Тигунова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодёжной политики Республики Бурятия и приглашает всех жителей и гостей города отметить День России вместе.

