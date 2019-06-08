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В Улан-Удэ сегодня жара

В Улан-Удэ сегодня жара
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 июня по республике днём по юго-западу местами кратковременные дожди, возможны грозы

Утром при прояснении туманы. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём 21-26, по югу до 30, по Прибайкалью и северу 15-20 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 6-11 м/с. Днём 26-28 градусов тепла. 
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