По данным Бурятского гидрометцентра, 8 июня по республике днём по юго-западу местами кратковременные дожди, возможны грозы
Утром при прояснении туманы. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём 21-26, по югу до 30, по Прибайкалью и северу 15-20 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 6-11 м/с. Днём 26-28 градусов тепла.
В Улан-Удэ сегодня жара
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Общество, 08.06.2019
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