Его обладателем стала команда из Иркутска
В Ангарске на спортивной базе «Сибиряк» с 5 по 6 июня проходил традиционный областной турнир по футболу «Кубок Победы» среди юношеских команд профессиональных образовательных организаций Иркутской области. Десять сильнейших команд областного финала «Юность России» соревновались за главный спортивный трофей «Кубок Победы».
По итогам турнира победила команда Иркутского техникума авиастроения и материалообработки. Серебряными призёрами стали футболисты Ангарского автотранспортного техникума. Бронзовые медали вручили игрокам Заларинского аграрно-промышленного техникума, сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.
В Ангарске прошёл футбольный «Кубок Победы»
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