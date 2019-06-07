В День России в Чите ограничат движение

Запрет или ограничение продлятся с 10:30 до 23:30



В администрации города Читы прошёл оргкомитет, посвящённый грядущему празднованию Дня России. На совещании было решено, что для обеспечения безопасности дорожного движения на некоторых участках в определённые часы закроют либо ограничат движение автотранспорта.



Так, 12 июня с 11:30 до 12:30 будет перекрыто движение транспорта по ул. Шилова от перекрёстка ул. Сухая Падь – Шилова, 100 до перекрёстка ул. В. Липатова – ул. Шилова на момент проведения супермарафона.



С 12:30 до 18:30 закроют движение транспорта по ул. Чайковского от ул. Ленинградской до ул. Бутина.



С 12:00 до 23:00 будет ограничено движение транспортных средств, за исключением общественного транспорта, по ул. Ленинградской, ул. Бутина от ул. Чкалова до ул. Анохина и ул. Ленина от ул. П. Осипенко до ул. Журавлёва.



С 21:00 до 23:30 закроют движение всех транспортных средств по ул. Московский тракт от ул. Лесозаводской до перекрёстка ул. Карла Маркса – Горбунова.



С 10:30 до 14:30 ограничат движение транспорта по ул. Чкалова от ул. Выставочной до ул. Ленинградской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Читы.

