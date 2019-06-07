В Бурятии стартовало «Лето без ДТП»

В Бичурском районе сотрудники Госавтоинспекции отделения, специалист по молодежной политике Вера Борисова и представители волонтёрского движения «Импульс» и «Оптимисты» провели акцию «Лето без ДТП»



Участники мероприятия призвали водителей к соблюдению правил дорожного движения. Особый акцент волонтеры сделали, на том, что в летний период дети большую часть проводят на улицах и не всегда бывают внимательными и осторожными, сообщает УГИБДД по Бурятии.



Подростки вместе с полицейскими проводили профилактические беседы с водителями, помогали пешеходам переходить проезжую часть и вручали участникам дорожного движения памятки о необходимости взаимоуважения на дороге.



Также участники акции уделили внимание и профилактике здорового образа жизни. Увидев курящих водителей, активисты предлагали обменять сигарету на конфету, на что участники дорожного движения с радостью соглашались.

