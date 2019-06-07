Шахматисты Аги cтали победителями Всероссийских соревнований

В Сочи забайкальские второклассники участвовали в проекте «Шахматы в школе»



В течение двух дней в оздоровительном комплексе «Дагомыс» проходил командный турнир в рамках проекта «Шахматы в школах» Российской шахматной федерации. Первое место завоевали второклассники Агинской средней школы №1, набравшие 29 очков из 40 возможных.



В соревновании приняли участие 11 команд, сформированных из школьников Алтайского края, Забайкальского края, Кемеровской области, Новосибирской области, Краснодарского края, Псковской области, Тульской области, Брянской области, Республики Ингушетия, Удмуртской Республики и Чувашской Республики. Эти команды представляли общеобразовательные организации, занявшие первое место в конкурсе на лучшее преподавание шахмат в субъекте. В каждой команде играли 4 школьника (не менее 1 девочки) 2010 года рождения и моложе.



По итогам соревнований серебро получили ребята из Удмуртской республики с 27 очками, третье место заняли юные шахматисты из Новосибирской области, набрав 25 очков.



Победители краевого отборочного турнира, воспитанники Агинской районной ДЮСШ Аюша Рабданов, Тимур Хандаев, Дамдин Дугаров, Саянэ Ванданова второй год обучаются у тренера Александра Долсонова. Об этом сообщают пресс-службы Администрации Агинского Бурятского округа и Правительства Забайкалья.

