На «Алтаргане» появятся новые конкурс и игры

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Всего в программе будет 15 творческих и шесть спортивных состязаний



XIV Международный бурятский фестиваль «Алтаргана-2020» состоится 16-18 июля 2020 года в Агинском Бурятском округе Забайкальского края. Об этом сообщил руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев по итогам рабочей поездки в Агинский Бурятский округ, где состоялось расширенное заседание организационного комитета по подготовке фестиваля.



В программе фестиваля «Алтаргана-2020» будет 15 творческих и шесть спортивных состязаний. Был добавлен конкурс конского убранства «Морин эрдэни» («Драгоценность лошади»). Конкурс будет способствовать сохранению и развитию традиций изготовления конского убранства и снаряжений, поддержке талантливых мастеров народных промыслов и ремёсел.



Также есть изменения в конкурсе-презентации лучших практик устройства жизни и хозяйствования бурят «Нангин бууса», который проводится для популяризации потенциала и перспектив фермерских хозяйств и набирает популярность на фестивале. В 2020 году участников разделят на две группы: среди субъектов Российской Федерации и среди зарубежных стран. Будущим участникам необходимо обратить внимание на то, что нужно показать полный годовой цикл, и уже сегодня необходимо начать подготовку, делать видеосъёмки. Остальные конкурсы пройдут без изменений.



Среди спортивных мероприятий новшеством станут такие игры, как «Шагай наадан» («Игра в кости»), «hээр шаалган» («Разбивание хребтовой кости»).



Предыдущий фестиваль «Алтаргана» состоялся на территории Приангарья с 5 по 8 июля прошлого года. В его рамках в городе Иркутске и поселке Усть-Ордынский прошли 14 творческих конкурсов, шесть спортивных состязаний и научно-творческая конференция «Этнокультурные бренды Байкальского региона», сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

