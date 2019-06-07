Вокалисты из Бурятии споют в конкурсе романсов и серенад

В Забайкалье состоится конкурс вокальных жанров XIX века
14 июня в рамках проведения международного фестиваля «Во глубине сибирских руд…» в городе Петровске-Забайкальском состоится вокальный конкурс, сообщает пресс-служба Минкультуры Забайкалья.
Жюри конкурса, сформированное из известных деятелей культуры и искусства региона, будет оценивать сольное и коллективное исполнение профессиональное и любительское исполнение. Репертуар участников должен включать в себя отечественные или зарубежные образцы популярных в XIX веке камерных вокальных жанров: романс, баллада, серенада, вальс, элегия, сатирическая песня, песня-сценка, а также цыганская песня.
На сегодняшний день поступила 31 заявка из Петровск-Забайкальского, Улетовского, Читинского, Оловяннинского муниципальных районов Забайкальского края и Республики Бурятия.
Помимо конкурса, организаторы фестиваля «Во глубине сибирских руд…» подготовили насыщенную программу – научно-практическую конференцию, конкурсы театральных поставок, чтецов поэзии и прозы. Также состоятся экскурсии по историческим местам города. В вечернее время все желающие смогут исполнить песни под гитару у костра.
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