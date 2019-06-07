В открытии примет участие шестикратный чемпион России
12 июня в Чите на площадке ТРЦ «Макси» пройдёт открытие забайкальского супермарафона «Вокруг Земли за 80 дней», сообщает пресс-служба Правительства Забайкальского края. За 80 дней проекта все участники должны пробежать суммарно 160 тысяч километров – расстояние, равное четырём длинам экватора. В проекте может принять участие любой желающий, в том числе преодолеть расстояние можно и на велосипеде.
В 11:30 будет проведён первый забег, в котором примет участие шестикратный чемпион России, легкоатлет из Забайкальского края Андрей Попов. В мероприятии планируется участие губернатора Забайкальского края Александра Осипова.
В рамках открытия будут работать спортивные площадки по гиревому спорту, перетягиванию каната, участие в которых может принять любой желающий. Помимо площадок, участники смогут выиграть призы от партнёров мероприятия, принять участие в массовой фитнес-зарядке и танцевальном флешмобе.
Забайкальский супермарафон – проект ежегодный, он проходит уже в третий раз. В 2017 году в марафоне приняли участие 430 человек, в 2018 году – около 750 забайкальцев, которые суммарно пробежали почти 120 тысяч километров.
В Забайкалье за 80 дней пробегут супермарафон
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