Два серебра и бронзу они взяли на спартакиаде в Ачинске
Спортсменки Приангарья выиграли три медали на II этапе IX летней Спартакиады учащихся России по тхэквондо, который проходил с 1 по 3 июня в Ачинске. В соревнования приняли участие более 100 тхэквондистов из Красноярского и Алтайского краев, Иркутской, Омской, Кемеровской, Новосибирской областей и Республики Хакасия.
Серебряную медаль в весовой категории до 52 килограммов завоевала Кира Артемьева. В весовой категории до 42 килограммов ещё одно серебро выиграла Евгения Лазарева. Бронзовым призёром турнира в весе до 44 килограммов стала Валерия Дорогина.
Кира Артемьева и Валерия Дорогина тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Россия» у Ирины Романовой. Евгения Лазарева занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Рекорд» у Владимира Колесникова, сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.
Тхэквондистки Приангарья выиграли три медали
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