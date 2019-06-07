Бронзу она «настреляла» из винтовки на дистанции 50 метров из положения лёжа
Иркутская спортсменка, кандидат в мастера спорта Милена Туринцева стала бронзовым призёром первенства России по стрельбе из малокалиберного оружия. Соревнования проходили с 23 по 31 мая в Майкопе.
Милена Туринцева завоевала бронзовую медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров из положения лёжа с результатом 615,3 очка. Победу в этом упражнении одержала спортсменка из Удмуртской республики Полина Болоткова, показавшая результат 619,3 очка. Серебряным призёром стала представительница Белгородской области Ольга Ефимова (618,3).
Милена Туринцева занимается стрельбой в областной Школе высшего спортивного мастерства у тренера Виктора Соколова, сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.
Иркутянка стала призёром первенства России по стрельбе
Общество, Фото:
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