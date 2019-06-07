Она уступила первое место сборной Приангарья
В Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» 6 июня состоялась торжественная церемония закрытия Спортивных игр Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада 2019». Игры проводилась три дня в водноспортивном комплексе «Солнечный» и спорткомплексе «Байкал-Арена» по шести видам спорта: плавание, шахматы, дартс, легкая атлетика, настольный теннис и пауэрлифтинг.
Победителем «Парасибириады» в общекомандном зачёте стала сборная Иркутской области. Второе место заняли спортсмены Республики Бурятия, на третьем месте – команда Омской области.
В шахматах в командном зачёте лидировали спортсмены Республики Бурятия, вторыми стали представители Забайкальского края, замкнули тройку призёров шахматисты Иркутской области. В лёгкой атлетике победила команда Забайкальского края, второй результат показали спортсмены Омской области, третий результат – у Иркутской области. В настольном теннисе победителем стала команда Забайкальского края, второе место разделили сборные Кемеровской области и Республики Алтай, бронзовым призёром стала команда Омской области.
В командном зачёте по плаванию победили спортсмены Иркутской области, на втором месте оказались представители Омской области, на третьем месте – Красноярский край. По пауэрлифтингу также лидировала Иркутская область, второе место заняла команда Красноярского края, третье место – у Кемеровской области. По дартсу первыми стали спортсмены Красноярского края, второе место – у Иркутской области, третье – у Омской области. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.
Бурятия стала второй на «Парасибириаде»
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