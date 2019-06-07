В Кабанском районе Бурятии родился 200-й малыш

Это девочка по имени Рената



3 июня в Кабанском районе Бурятии произошла регистрация рождения 200-го малыша с начала года. У молодых родителей Артёма и Надежды родилась дочка Рената.



Родителям вручили свидетельство о рождении с пожеланиями здоровья, счастья, добра, терпения и сил в воспитании дочки, сообщает пресс-служба управления ЗАГС Бурятии.



