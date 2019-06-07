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«Это счастье»: Максим Аверин искупался в Байкале

«Это счастье»: Максим Аверин искупался в Байкале
Общество, 
На озере он побывал по дороге из Бурятии в Иркутск

Известный российский артист Максим Аверин по дороге из Улан-Удэ в Иркутск окунулся в Байкал. Об этом актёр рассказал на своей странице в Instagram.

Как сообщал «Байкал-Daily», в столицу Бурятии Максим Аверин приехал с гастролями со спектаклем «Там же, тогда же» с актрисой Анной Якуниной.

- Мы чудесно путешествуем, как замечательна наша гастрольная жизнь. Вроде как по дороге концерты давали, на то жили, а вместе с тем любуемся красотой нашей России. Сегодня мы побывали на Байкале, не только побывали, мы ещё и искупались в нём. Бодрящая вода, это счастье огромное. Теперь с таким лёгким, воздушным настроением едем в Иркутск, - поделился Максим Аверин.




Артист признался, что преодолеть долгий путь из Улан-Удэ в Иркутск почти в 500 км ему помог тёплый приём публики. Он поблагодарил улан-удэнцев за «тепло сердец».





Судя по отзывам зрителей спектакля, горожане остались в восторге от представления. Некоторым даже удалось взять у звезды автограф. Фотографиями и видеокадрами они делятся в социальных сетях.

«Спасибо за спектакль», «Было очень здорово», «Сходила на спектакль своего кумира! Мечты сбываются», пишут горожане.







Как сообщал «Байкал-Daily», приехав в Бурятию, Максим Аверин отправился в Иволгинский дацан. Там он покрути молитвенные барабаны. И отобедал л в ресторане японской кухни. 

Справка:

Максим Аверин 43-летний российский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист России.

Родился Москве. Отец Максима работал на «Мосфильме» художником-декоратором. В шестилетнем возрасте Максим дебютировал на киноэкране. Отец взял его в съёмочную экспедицию в Махачкалу, где снимался фильм «Похождения графа Невзорова».

Там мальчику и доверили эпизодическую роль. В том эпизоде крупным планом снимали, как Максим танцевал. В девять лет Максим уже играл в Театре миниатюр, в спектакле «Бранденбургские ворота», а параллельно обучался актёрскому мастерству в театральной студии при Доме кино.

В 1997 году окончил с красным дипломом Высшее театральное училище имени Щукина при Государственном академическом театре имени Вахтангова. Служил в театре «Сатирикон» восемнадцать лет, ушёл из театра в июле 2015 года. С 1 июня 2018 года — актёр Московского академического театра сатиры. Играет в антрепризах, снимается в кино и на телевидении.

В мае 2016 года устроил благотворительный концерт для детей в Российской государственной детской библиотеке. 
Байкал актеры
 
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