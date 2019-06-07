В нацпарке Бурятии появились пункты раздельного сбора отходов

Пятого июня в Забайкальском национальном парке запущен пилотный проект «Национальные парки без мусора»



Проект нацелен на системное решение проблемы оставленных бытовых отходов и свалок на территории национальных парков вокруг Байкала, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Данный проект ФГБУ «Заповедное Подлеморье» проводит совместно с Фондом поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал». В его основе лежит принцип «Принёс – забери с собой, не оставляй след». Для этого в наиболее загруженных точках национального парка оборудованы пункты раздельного сбора отходов. Отсортированный мусор - пластик, металл, стекло, органические отходы и другой мусор будет сдаваться на дальнейшую переработку. Вторсырьё безвозмездно будет вывозить компания-оператор по обращению с ТБО в Бурятии.



В своём стремлении комплексно подойти к сохранению Байкальской природной территории, Фонд «Озеро Байкал» обратил внимание на одну из самых острых экологических проблем: замусоривания и переизбытка отходов.



Сотрудники «Заповедного Подлеморья» вместе с представителем фонда «Озеро Байкал» проектным менеджером Екатериной Нигорица пообщались с волонтёрами и доставили их на пункты раздельного сбора – контрольно-пропускной пункт и кордон Монахово, где они будут находиться в течение недели. В Забайкальском национальном парке пункты раздельного сбора отходов также открыты в посёлке Курбулик, кемпинге Мягкая Карга и бухте Сорожья.



Проект включает в себя и просветительскую составляющую. Волонтёры разъясняют посетителям новые правила обращения с отходами в национальном парке.



Перед запуском проекта все волонтёры проходят обучающий семинар. Для успешного результата разработана система поощрений для посетителей парка. За правильно рассортированное вторсырье посетители будут получать «зелёный» купон, который можно обменять на какую-либо услугу при следующем посещении национального парка. Обученные волонтёры будут работать на протяжении всего туристического сезона 2019. Фондом «Озеро Байкал» разработаны различные информационно-просветительские материалы в формате «ноль отходов»: информационные плакаты, анкеты, инструкции по раздельному сбору для посетителей и руководство для волонтёров и сотрудников национального парка.



Экспертную поддержку в разработке проекта оказала некоммерческая организация «Ассоциация сохранения национальных парков» (Вашингтон, США).



