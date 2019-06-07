Художники из Бурятии отправятся по следам декабриста

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Участницей пленэра станет прямой потомок декабриста Владимира Лихарева – архитектор и художник из Санкт-Петербурга Татьяна Ознобишина



С 10 по 14 июня в рамках международного фестиваля «Во глубине сибирских руд…» в городе Петровск-Забайкальский состоится «Бестужевский пленэр».



Профессиональные и начинающие художники – живописцы, графики, художники-декабристоведы Забайкальского края и Республики Бурятия - смогут не только обменяться опытом, но и запечатлеть в своих работах живописные окрестности города и его исторические места – музей декабристов, Балягинский рудник, некрополь декабристов. Ожидается, что участницей пленэра станет прямой потомок декабриста Владимира Лихарева – архитектор и художник из Санкт-Петербурга Татьяна Ознобишина.



Фестиваль «Во глубине сибирских руд…» в этом году пройдёт в рамках празднования Дня города Петровска-Забайкальского. Организаторы подготовили насыщенную программу – научно-практическую конференцию, конкурсы театральных поставок, чтецов поэзии и прозы, вокальный конкурс. Также состоятся экскурсии по историческим местам города. В вечернее время все желающие смогут исполнить песни под гитару у костра, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



