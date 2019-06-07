Злостный неплательщик коммунальных услуг в Улан-Удэ лишился благоустроенной квартиры

Бывший потребитель ПАО «ТГК-14», задолжавший ресурсоснабжающей организации около 300 тысяч рублей, покинул занимаемую жилплощадь



Из благоустроенного жилья должник был переселён в иную жилплощадь, предоставленную муниципалитетом.



Процесс выселения состоялся накануне в одной из квартир на проспекте 50 лет Октября в Улан-Удэ. Процедура была осуществлена на основании решения Железнодорожного районного суда, согласно которому злостный неплательщик был выселен из трехкомнатной квартиры, оборудованной всеми благами цивилизации в иное, неблагоустроенное жильё.



Данное мероприятие было организовано путем взаимодействия администрации города, службой судебных приставов и ресурсоснабжающих организаций города. Общий долг потребителя перед которыми приблизился к отметке в полмиллиона рублей.



- Данная мера была применена к должнику, для того, чтобы потребитель не продолжал копить долг. В то же время, задолженность, накопленная на сегодняшний день, по-прежнему остаётся за потребителем и будет взыскиваться в правовом порядке, - отметил заместитель начальника юридического отдела филиала «Теплоэнергосбыт Бурятии» Зорикто Пурбуев.



Специалисты ПАО «ТГК-14» отмечают, что выселение – мера крайняя, но далеко не единственная. В ходе совместных рейдов со службой судебных приставов, к должникам применяются и другие меры взыскания, в том числе арест имущества, ограничение на регистрационные действия по недвижимости и автотранспорту, запрет на выезд за границу и арест счетов. Теплоэнергетики призывают потребителей не копить долги и своевременно оплачивать поставляемые услуги.





