Бывший потребитель ПАО «ТГК-14», задолжавший ресурсоснабжающей организации около 300 тысяч рублей, покинул занимаемую жилплощадь
Из благоустроенного жилья должник был переселён в иную жилплощадь, предоставленную муниципалитетом.
Процесс выселения состоялся накануне в одной из квартир на проспекте 50 лет Октября в Улан-Удэ. Процедура была осуществлена на основании решения Железнодорожного районного суда, согласно которому злостный неплательщик был выселен из трехкомнатной квартиры, оборудованной всеми благами цивилизации в иное, неблагоустроенное жильё.
Данное мероприятие было организовано путем взаимодействия администрации города, службой судебных приставов и ресурсоснабжающих организаций города. Общий долг потребителя перед которыми приблизился к отметке в полмиллиона рублей.
- Данная мера была применена к должнику, для того, чтобы потребитель не продолжал копить долг. В то же время, задолженность, накопленная на сегодняшний день, по-прежнему остаётся за потребителем и будет взыскиваться в правовом порядке, - отметил заместитель начальника юридического отдела филиала «Теплоэнергосбыт Бурятии» Зорикто Пурбуев.
Специалисты ПАО «ТГК-14» отмечают, что выселение – мера крайняя, но далеко не единственная. В ходе совместных рейдов со службой судебных приставов, к должникам применяются и другие меры взыскания, в том числе арест имущества, ограничение на регистрационные действия по недвижимости и автотранспорту, запрет на выезд за границу и арест счетов. Теплоэнергетики призывают потребителей не копить долги и своевременно оплачивать поставляемые услуги.
Злостный неплательщик коммунальных услуг в Улан-Удэ лишился благоустроенной квартиры
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