В Чите с поличным поймали наркосбытчика



У него был изъят свёрток из фольги с кристаллическим порошком белого цвета. По результатам проведённого исследования изъятым веществом оказалось наркотическое средство синтетического происхождения.



Установлена причастность задержанного к четырём фактам незаконного сбыта наркотиков в значительном и крупном размере. Возбуждены уголовные дела по частями 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ.



Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

В Чите полицейские в рамках операции «Стоп-наркотик» задержали наркосбытчика. 30-летнего читинца поймали с поличным при сбыте запрещённого вещества.