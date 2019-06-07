В Чите с поличным поймали наркосбытчика

Мужчина торговал «синтетикой»
В Чите полицейские в рамках операции «Стоп-наркотик» задержали наркосбытчика. 30-летнего читинца поймали с поличным при сбыте запрещённого вещества.
У него был изъят свёрток из фольги с кристаллическим порошком белого цвета. По результатам проведённого исследования изъятым веществом оказалось наркотическое средство синтетического происхождения.
Установлена причастность задержанного к четырём фактам незаконного сбыта наркотиков в значительном и крупном размере. Возбуждены уголовные дела по частями 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ.
Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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