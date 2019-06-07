Аферисты представлялись сотрудниками банков
В среду к полицейским Читы обратилась 63-летняя местная жительница с сообщением о краже 94 тысяч рублей с банковской карты. Выяснилось, что женщине позвонил лже-работник службы безопасности банка, который сообщил о подозрительных транзакциях на её банковском счёте.
Для отмены последних операции, женщина продиктовала неизвестному номер карты и код подтверждения, который пришёл в смс-сообщении. Получив доступ к электронным счетам, злоумышленники списали все деньги.
Кроме того, аналогичным способом мошенники украли около 30 тысяч рублей у 49-летней читинки. Она также, поверив неизвестным, продиктовала данные банковской карты и код из смс-сообщения.
В другом случае, 33-летняя жительница Краснокаменска, желая оформить онлайн-кредит, перечислила мошенникам более семи тысяч рублей в качестве оплаты услуг страхования и комиссии, связанной с перечислением ей кредитных денег.
Полицейскими установлено, что во всех случаях звонки поступали из других регионов России. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Стражи порядка в очередной раз просят людей остерегаться мошенников и не верить сомнительным звонкам от неизвестных, которые представляются работниками финансовых учреждений и сообщать данные банковских карт.
Все вопросы по транзакциям денежных средств, отменам операций по электронным счетам, а также оформлению кредитов необходимо решать при личном обращении в отделения банков, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкальцы отдали мошенникам более 130 тысяч рублей
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