Забайкальцы отдали мошенникам более 130 тысяч рублей

Аферисты представлялись сотрудниками банков



В среду к полицейским Читы обратилась 63-летняя местная жительница с сообщением о краже 94 тысяч рублей с банковской карты. Выяснилось, что женщине позвонил лже-работник службы безопасности банка, который сообщил о подозрительных транзакциях на её банковском счёте.



Для отмены последних операции, женщина продиктовала неизвестному номер карты и код подтверждения, который пришёл в смс-сообщении. Получив доступ к электронным счетам, злоумышленники списали все деньги.



Кроме того, аналогичным способом мошенники украли около 30 тысяч рублей у 49-летней читинки. Она также, поверив неизвестным, продиктовала данные банковской карты и код из смс-сообщения.



В другом случае, 33-летняя жительница Краснокаменска, желая оформить онлайн-кредит, перечислила мошенникам более семи тысяч рублей в качестве оплаты услуг страхования и комиссии, связанной с перечислением ей кредитных денег.



Полицейскими установлено, что во всех случаях звонки поступали из других регионов России. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».



Стражи порядка в очередной раз просят людей остерегаться мошенников и не верить сомнительным звонкам от неизвестных, которые представляются работниками финансовых учреждений и сообщать данные банковских карт.



Все вопросы по транзакциям денежных средств, отменам операций по электронным счетам, а также оформлению кредитов необходимо решать при личном обращении в отделения банков, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.