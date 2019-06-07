По данным Бурятского гидрометцентра, 7 июня по республике местами небольшой дождь, по северной половине дожди, грозы
Утром местами туманы. Ветер западный 5-10, днём местами порывы до 14 м/с. Температура днём 20-25, по югу до 28, по северу и Прибайкалью 14-19 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный днём 6-11 м/с. Днём воздух прогреется до 22-24 градусов тепла.
В Улан-Удэ сегодня солнечно
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