В Улан-Удэ сегодня солнечно

По данным Бурятского гидрометцентра, 7 июня по республике местами небольшой дождь, по северной половине дожди, грозы



Утром местами туманы. Ветер западный 5-10, днём местами порывы до 14 м/с. Температура днём 20-25, по югу до 28, по северу и Прибайкалью 14-19 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный днём 6-11 м/с. Днём воздух прогреется до 22-24 градусов тепла.