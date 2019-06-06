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Ученики улан-удэнской гимназии №33 не будут учиться в третью смену

Ученики улан-удэнской гимназии №33 не будут учиться в третью смену
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии продолжаются мероприятия по ликвидации трёхсменного обучения в школах

Идёт реконструкция гимназии №33, расположенной в самом центре Улан-Удэ. Возводится пристрой с тёплым переходом в основное здание - он позволит открыть 216 дополнительных мест для учеников. В 2018-2019 учебном году здесь обучалось более 1,5 тысяч человек при проектной мощности в 532 места и сохранялось двухсменное обучение, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Ввиду нехватки учебных площадей прогнозировалось введение обучения в три смены. Сейчас этот вопрос будет решён.

Здание гимназии №33 было построено в 1951 году. Новый пристрой будет трёхэтажным, здесь будут обучаться ученики старших классов.

На строительство пристроя выделено 144,9 млн рублей в рамках национального проекта «Образование». Застройщик ООО «Регион Строй» обязан завершить работы уже в декабре 2019 года.

На сегодняшний день подрядчик проложил водоснабжение и канализацию, завершил возведение наружных стен двух этажей. Ведётся устройство подпорной стены и перекрытий второго этажа. Также на территории школы появится современная спортивная площадка.

В рамках ликвидации третьей смены в Бурятии уже возведены новый корпус на 350 мест с тёплым переходом к школе №63 в Улан-Удэ. В 112 микрорайоне Улан-Удэ открылось новое здание на 744 учеников в одну смену. Это позволило перевести обучение на две смены.

На ликвидацию третьей смены Бурятии из федерального бюджета национального проекта «Образование» выделено свыше 5 млрд рублей. В Улан-Удэ, кроме пристроя к гимназии №33, будут возведены новый корпус школы №25, пристрой школе №49. Запланировано строительство нового здания для школы №40 на месте старого помещения и большой школы на 1275 мест на улице Автотранспортная.

Также будут построены новые школы в районах республики: в сёлах Поселье и Хойто Бэе Иволгинского района, в Нижних Тальцах Заиграевского района, Аршане Тункинского района, Клюевке Кабанского района и Нижний Саянтуй Тарбагатайского района.

Справка:

Гимназия №33 - многопрофильное образовательное учреждение, лидер среди инновационных образовательных учреждений региона, победитель двух конкурсов образовательных учреждений, активно реализующих инновационные программы в рамках приоритетного национального проекта «Образование», награждена знаком качества образования «За многолетние успехи в образовательной деятельности и качественную подготовку выпускников», дважды - дипломами «Лучшие школы России».

Гимназия №33 является членом «Ассоциированных школ ЮНЕСКО по специализации «Всемирное и культурное наследие, традиция и история народов России и других стран».

школы правительство республики
 
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