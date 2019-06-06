В Иркутской области завершился отопительный сезон

Он продолжался 9 месяцев



Шесть дней назад в Иркутской области полностью завершился отопительный период. Остановили все теплоисточники в Катангском районе, который первым из районов и «вошёл в зиму», здесь 1 сентября были запущены в работу все котельные и подано тепло на 18 объектов социальной сферы.



– Таким образом, отопительный сезон в Иркутской области продолжается ровно девять месяцев, – отметил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона Евгений Ветров.



Замминистра отметил, что в 2018 году, по сравнению с 2015 годом, объём финансирования значительно увеличился: с 3,4 млрд до 4,3 млрд рублей. В 2018 году по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на подготовку к зиме было выделено из областного бюджета 945,6 млн рублей и 44,8 млн – из местных бюджетов, а лимиты доведены до муниципалитетов 22 февраля и 5 марта.



В 2019 году на эти же цели выделено из областной казны уже 1 млрд 37,5 млн рублей, из местных бюджетов – 93,4 млн рублей, а лимиты доведены до муниципальных образований 29 января.



– Уже сейчас заключено большинство контрактов на работы по подготовке к зимнему периоду, – подчеркнул Евгений Ветров.



В прошлом году во время ремонтных работ было заменено 106 км инженерных сетей (тепло-, водоснабжение, канализация). По словам заместителя министра, это средний показатель по каждому году ремонта. Но Иркутская область уже сформировала и подала свои предложения в минстрой России для формирования федеральной программы замены тепловых сетей и теплоисточников с физическим износом более 60%.



Продолжается политика вывода из числа действующих нерентабельных теплоисточников. Если в 2011 году в Иркутской области было 1103 муниципальных источника теплоснабжения, в 2015 – 1038, то в 2019 году осталось 993. Количество нерентабельных котельных снизилось на 10%.



В 2018 году 85 муниципальных образований получили паспорта готовности до 15 ноября, 13 муниципалитетов – с опозданием. Не получили паспорт либо акт готовности 22 муниципальных образования: особенно «отличились» Усть-Кутский, Усольский и Казачинско-Ленский районы, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



