В Иркутской области откроется второй общественный пляж

Он находится в Ангарске



Готов к прохождению технического освидетельствования пляж «Еловский пруд», расположенный в шестом квартале Южного массива города Ангарск на реке Еловка.



- Проведено водолазное обследование дна акватории и очистка его от постороннего мусора, границы заплыва в местах купания обозначены буями. На берегу установлены информационные стенды с правилами безопасного поведения на воде и телефонами экстренных служб, выставлен спасательный пост. Дежурство будут осуществлять аттестованные спасатели, - сообщил старший государственный инспектор Ангарского инспекторского участка Центра ГИМС Владимир Агафонов.



Приёмка пляжа пройдет 7 июня.



Открытие и эксплуатация общественного пляжа без положительного заключения о его безопасности, выданного уполномоченным должностным лицом Государственной инспекции по маломерным судам, запрещается.



Ещё один пляж на заливе Якоби Иркутского водохранилища в Иркутске открыт для отдыхающих с 1 июня. Это место массового отдыха также соответствует требованиям безопасности.



Кроме того, допущены к эксплуатации два пляжа в детских лагерях «Хвойный» и «Юность» на реке Хайта в Усольском районе. Планируются к открытию ещё 9 пляжей на базе детских оздоровительных лагерей.



- Настоятельно рекомендуем отдыхающим открывать купальный сезон только тогда, когда вода прогреется до комфортных температур. При температуре воды от +18 и температуре воздуха около 25 градусов в воде не следует находиться более 10-15 минут во избежание переохлаждения. Резкий перепад температур может спровоцировать мышечные судороги, спазм сосудов, остановку сердца и дыхания, - напомнил Владимир Агафонов.







По информации ГУ МЧС по Иркутской области



