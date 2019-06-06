«Просто космос»: Читинского велосипедиста впечатлила Бурятия

Велосипедист Василий Зубов отправился из Читы в Севастополь. Накануне он проехал через Бурятию. Природу республики он назвал «космосом». Заметки о путешествии велосипедист выкладывает на своей странице в Instagram.
- Особенно запомнилась природа Бурятии. Ребят, это просто космос, когда ты не спеша рассматриваешь её степи, поля и горы. Смотрите сами! – написал Василий.
Бурятия встретила читинца непогодой, но, по словам велосипедиста, он любит ветер и холод. После дня восстановления в Улан-Удэ Василий отправится в Иркутск.
Из Читы он отправился 2 июня. Отважный путешественник собирается на велосипеде доехать в Севастополь. Перед выездом он встретился с желающими для совместных фотографий и прокатился с ними.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле житель Бурятии на велосипеде отправился в кругосветное путешествие. О своих приключениях молодой человек рассказывает через соцсети.