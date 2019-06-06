В Ангарске пройдёт чемпионат Сибири по мотокроссу

Соревнования продлятся два дня



Первенство и чемпионат Сибирского Федерального округа по мотокроссу пройдёт в Ангарске 8 и 9 июня на берегах Китоя, сообщает пресс-служба Администрации города.



Покорять трассу будут около 100 спортсменов. Соревноваться приедут команды из Омской, Кемеровской областей, Забайкальского, Красноярского краёв и других регионов СФО. В этот раз в соревнованиях не примут участие спортсмены из Монголии.



Открытие соревнований состоится в пойме реки Китой 8 июня в 12 часов. Как рассказал организатор соревнований, директор СТК Александр Савин, состязания будут проходить в течение двух дней в восьми классах и двух командных зачётах.



Первенство среди юных спортсменов от 8 до 15 лет начнётся 8 июня в 13:05 с класса 250 куб. см. Затем в 14:05 на старт выйдут спортсмены класса 125 куб. см. А в 14:50 запланирован заезд класса 65 куб. см. Вторая серия заездов начнется в 15:30.



На следующий день с 12:00 специальную трассу в рамках чемпионата будут покорять ветераны в классе мотоциклов 50 куб. см, 85 куб. см и 125 куб. см. Награждение победителей и закрытие соревнований пройдёт в этот же день в 16:50.

