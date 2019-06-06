Для школьников Бурятии провели «Весёлые старты по ПДД»

Соревнования прошли в Тункинском районе



В Тункинском районе Бурятии для школьников провели «Весёлые старты по ПДД». С помощью этого мероприятия пропагандируют безопасное поведение на дороге, а также воспитание культуры соблюдения правил дорожного движения.



В соревнованиях приняли участие дети из пяти школ района. Ребятам перед началом весёлых стартов полицейские напомнили правила дорожного движения.



- На этапах соревнований юные участники дорожного состязались не только в силе, ловкости, смекалке, быстроте. Знания «дорожной азбуки» - правил дорожного движения, дорожных знаков, а также наблюдательность, находчивость и активность - также учитывались при подведении итогов, – сообщает УГИБДД по Бурятии.



Первое место заняла команда ГОУ «Шимкинская школа-интернат». По словам организаторов, все дети были в восторге от эстафет и викторин. Школьники получили поощрительные призы и закрепили знания правил дорожного движения.

