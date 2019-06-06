Соревнования начнутся уже завтра
С 7 по 9 июня в Чите пройдёт Летняя спартакиада пенсионеров Забайкальского края. В соревнованиях примут участие мужчины от 60 лет и старше, женщины от 55 лет и старше из города Читы и районов Забайкальского края.
В программу мероприятия включены соревнования по таким видам спорта как лёгкая атлетика (кросс), плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, комбинированная эстафета, а также выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО.
Торжественная церемония открытия спартакиады пенсионеров состоится 7 июня в 12 часов на стадионе «Юность».
В Чите пройдёт спартакиада пенсионеров
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