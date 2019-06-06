В Чите пройдёт спартакиада пенсионеров

Соревнования начнутся уже завтра



С 7 по 9 июня в Чите пройдёт Летняя спартакиада пенсионеров Забайкальского края. В соревнованиях примут участие мужчины от 60 лет и старше, женщины от 55 лет и старше из города Читы и районов Забайкальского края.



В программу мероприятия включены соревнования по таким видам спорта как лёгкая атлетика (кросс), плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, комбинированная эстафета, а также выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО.



Торжественная церемония открытия спартакиады пенсионеров состоится 7 июня в 12 часов на стадионе «Юность».

