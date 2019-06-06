Сейчас спор разрешается в суде
ПАО «МРСК Сибири» обратился в Бичурский районный суд Бурятии с иском местному жителю. Как оказалось, мужчина построил гараж под линией электропередач.
- Требуя снести строение, истец ссылается на то, что дальнейшее бездействие может вызвать причинение вреда жизни и здоровью неопределённого круга лиц, – сообщает пресс-служба суда.
В настоящее время дело находится на стадии рассмотрения, сельчанин исковые требования не признает. Энергетики, в свою очередь, настаивают на сносе гаража.
Жителя Бурятии понуждают снести построенный под ЛЭП гараж
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревнования прошли в Тункинском районе
Сейчас спор разрешается в суде
Памятник Пушкину тщательно почистили тряпочками. ФОТО
Родителей просят не оставлять детей без присмотра у водоемов
Из Иркутской области в отборе участвовали восемь человек
В Сети появился трейлер фильма о бурятском писателе Исае Калашникове
Ребят угостили конфетами и вручили благодарственные письма
На посадки потратят 250 тысяч рублей
Необычное видео снял настоятель Иволгинского дацана
Легендарный телевизионный журналист скончался на 81-м году жизни
Мужчина нашёл оригинальный выход из ситуации с пробками в сотых кварталах
Ожидается усиление ветра
Он принял их в своей резиденции
Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина
Представительство Московского дацана «Легшед Даржалинг» с 1 по 9 июня приглашает всех на построение Мандалы Зелёной Тары