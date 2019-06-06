Жителя Бурятии понуждают снести построенный под ЛЭП гараж

Сейчас спор разрешается в суде



ПАО «МРСК Сибири» обратился в Бичурский районный суд Бурятии с иском местному жителю. Как оказалось, мужчина построил гараж под линией электропередач.



- Требуя снести строение, истец ссылается на то, что дальнейшее бездействие может вызвать причинение вреда жизни и здоровью неопределённого круга лиц, – сообщает пресс-служба суда.



В настоящее время дело находится на стадии рассмотрения, сельчанин исковые требования не признает. Энергетики, в свою очередь, настаивают на сносе гаража.





