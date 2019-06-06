В Забайкалье определены территории, где не дадут «Дальневосточный гектар»

Эти категории земель установлены федеральным законом
В Забайкальском крае определены территории «земель нельзя», в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены гражданам по программе «Дальневосточный гектар». Сведения об этих землях направлены в Росреестр для внесения в федеральную информационную систему НаДальнийВосток.рф.
Как отметил руководитель краевого департамента государственного имущества и земельных отношений Алексей Хосоев, такие категории земель определены федеральным законом. К ним относятся особо охраняемые природные территории, защитные леса, водные объекты с прибрежными береговыми полосами, земли, у которых уже есть правообладатель, земли коренных малочисленных народов, Минобороны, территория города Читы в границах населённого пункта, а также территории с расположенными на них объектами культурного наследия, местами традиционного поклонения, археологическими памятниками.
Больше всего земель категории «нельзя» в северных районах края, где проживают коренные малочисленные народы, их площадь составляет более четырёх миллионов гектаров, а также в лесных районах – Красночикойском, Хилокском, Петровск-Забайкальском и других.
Напомним, что дальневосточные гектары на территории Забайкалья будут доступны жителям края в приоритетном порядке. Программа начнет действовать с 1 июля текущего года. С 1 февраля 2020 года землю могут получить граждане, проживающие в субъектах Дальневосточного федерального округа, а затем все жители Российской Федерации могут воспользоваться таким правом. Земля предоставляется в пользование бесплатно. Выбрать и оформить земельный участок можно будет с помощью федеральной информационной системы НаДальнийВосток.рф., где размещена интерактивная карта свободных участков на территории региона. Инструменты карты помогут выбрать участок, сформировать его границы и зарезервировать за собой, подав заявление в электронном виде.
Уже сегодня жители Забайкалья могут оформить участок на территории девяти субъектов Дальневосточного федерального округа: в Амурской, Магаданской, Сахалинской область, Еврейской автономной области, в Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, в Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе. Об сообщает пресс-служба Правительства Забайкальского края.
В Забайкалье определены территории, где не дадут «Дальневосточный гектар»
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