Школы возле рек в Улан-Удэ находятся под особым контролем

Родителей просят не оставлять детей без присмотра у водоёмов



С началом летних каникул и потеплением спасатели ежегодно регистрируют случаи нахождения детей без присмотра взрослых на берегу рек Уды и Селенги, на протоках, у карьеров в Улан-Удэ.



- Хотелось бы обратиться именно ко взрослым, чтобы научили детей правилам поведения на воде и ни на минуту не оставляли их внимания. По личному опыту могу сказать, что у нас травматизм и гибель детей происходит как раз, когда родители либо старшие взрослые находятся в алкогольном опьянении, либо оставляют детей без присмотра, и когда дети купаются в незнакомых местах, - сказал заместитель начальника управления по ЧС города Дмитрий Фёдоров.



В течение года постоянно проводятся беседы с учениками. На особый контроль взяты четыре школы, которые расположены рядом с водоёмами – это школа № 23, 31,33, 44. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

