Родителей просят не оставлять детей без присмотра у водоёмов
С началом летних каникул и потеплением спасатели ежегодно регистрируют случаи нахождения детей без присмотра взрослых на берегу рек Уды и Селенги, на протоках, у карьеров в Улан-Удэ.
- Хотелось бы обратиться именно ко взрослым, чтобы научили детей правилам поведения на воде и ни на минуту не оставляли их внимания. По личному опыту могу сказать, что у нас травматизм и гибель детей происходит как раз, когда родители либо старшие взрослые находятся в алкогольном опьянении, либо оставляют детей без присмотра, и когда дети купаются в незнакомых местах, - сказал заместитель начальника управления по ЧС города Дмитрий Фёдоров.
В течение года постоянно проводятся беседы с учениками. На особый контроль взяты четыре школы, которые расположены рядом с водоёмами – это школа № 23, 31,33, 44. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Школы возле рек в Улан-Удэ находятся под особым контролем
Общество, Фото:
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