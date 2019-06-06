Из Иркутской области в отборе участвовали восемь человек
С 3 по 5 июня в учебном центре «Горный» в Новосибирской области прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета.
Иркутскую область на данных соревнованиях представляло восемь человек. Лишь один из них – сотрудник ОМОН Росгвардии, младший сержант Михаил Н. сдал экзамен на право ношения крапового берета. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Иркутской области.
Участникам предстояло сдать нормативы по физической подготовке - подтягивание на перекладине, бег на 3 км, 100 м, продемонстрировать приемы рукопашного боя, показать свои навыки и умения в выполнении нормативов по связи, военно-инженерной, огневой и горной подготовке. В заключительный день квалификационных испытаний состоялся 12-километровый марш-бросок по пересечённой местности с выполнением вводных по преодолению водных преград, заражённых участков местности, отражению нападения на колонну.
Далее спецназовцев ждала специальная штурмовая полоса, упражнения по огневой подготовке, штурм фасада здания (элементы горной подготовки), акробатические упражнения.
К итоговому этапу – 12-минутным поединкам по рукопашному бою - подошли 11 бойцов подразделений спецназа и разведки. Все они успешно прошли заключительное испытание, продемонстрировали эффективную технику ведения рукопашного боя, умение нападать, защищаться, контратаковать, терпение, выдержку и волю к победе.
В торжественной обстановке заместитель начальника главного управления сил специального назначения Росгвардии обладатель крапового берета генерал-майор Василий Сёмин вручил сотруднику иркутского ОМОН Росгвардии, младшему сержанту Михаилу Н. и остальным прошедшим испытание спецназовцам, символ мужества и отваги - краповый берет.
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 июня в Улан-Удэ встретили двух бойцов Росгвардии Бурятии, получивших краповые береты.
Иркутский ОМОНовец получил краповый берет
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