Ангарчанка стала третьей среди российских скалолазов

Общество, Фото: пресс-служба Министерства спорта Иркутской области

Она выступала в дисциплине «боулдеринг»на всероссийских юношеских соревнованиях в Перми



Спортсменка из Ангарска Валерия Веретенина завоевала бронзовую медаль на всероссийских юношеских соревнованиях по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». Соревнования проходят с 4 по 8 июня в Перми.



Среди младших девушек (14-15 лет) Валерия Веретенина заняла третье место. Золотую медаль выиграла Виктория Смирнова из Москвы. Серебряным призером стала Марина Кушанина из Челябинской области.



«Марина Кушанина и Валерия Веретенина шли с равным результатом. Обе сделали по два «топа», однако спортсменка из Челябинской области взяла на «зону» больше – четыре против трёх», – отметила тренер Екатерина Веретенина.



Как сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области, в феврале этого года в городе Кемерово Валерия Веретенина на первенстве Сибирского федерального округа по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг» одержала победу в своей возрастной группе.

