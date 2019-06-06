Она выступала в дисциплине «боулдеринг»на всероссийских юношеских соревнованиях в Перми
Спортсменка из Ангарска Валерия Веретенина завоевала бронзовую медаль на всероссийских юношеских соревнованиях по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». Соревнования проходят с 4 по 8 июня в Перми.
Среди младших девушек (14-15 лет) Валерия Веретенина заняла третье место. Золотую медаль выиграла Виктория Смирнова из Москвы. Серебряным призером стала Марина Кушанина из Челябинской области.
«Марина Кушанина и Валерия Веретенина шли с равным результатом. Обе сделали по два «топа», однако спортсменка из Челябинской области взяла на «зону» больше – четыре против трёх», – отметила тренер Екатерина Веретенина.
Как сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области, в феврале этого года в городе Кемерово Валерия Веретенина на первенстве Сибирского федерального округа по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг» одержала победу в своей возрастной группе.
Ангарчанка стала третьей среди российских скалолазов
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