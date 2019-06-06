В Ангарске школьники отдали полиции найденный кошелёк с деньгами

Ребят угостили конфетами и вручили благодарственные письма



В Иркутской области полицейские наградили учеников 39-й школы Ангарска Юру и Катю за честность и порядочность.



Вечером 31 мая во дворе дома 29 микрорайона дети, которым по 10 и 11 лет, нашли кошелёк. Ребята передали находку проходившей мимо сотруднице полиции. При этом дети убедительно просили найти владельца кошелька, ведь там лежат деньги. Никаких карт и предметов, позволяющих найти владельца портмоне, в нём не было.



В понедельник органы внутренних дел опубликовали информацию в соцсетях.



Хозяйка кошелька тут же нашлась. Ей оказалась пенсионерка. Женщина очень расстроилась пропаже и была счастлива, увидев объявление о поиске законного владельца.



- Мне 60 лет и я уже на пенсии. Поэтому потеря кошелька для меня была существенной утратой. Я и не думала, что в наше время есть такие ответственные ребята, - рассказала Татьяна Митрофанова.



Пенсионерка в знак благодарности угостила ребят сладостями.



Благодарственные письма от имени Общественного совета и руководства УМВД России по Ангарскому городскому округу были вручены школьникам, а также их родителям, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.





