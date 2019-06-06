На посадки потратят 250 тысяч рублей
Цветы высадят на общей площади 7,5 тысяч квадратных метров. Они украсят площади Советов, перед Русским драматическим театром, Комсомольской площадью и другими. Всего на эти цели из городского бюджета выделено 250 тысяч рублей. По результатам аукциона определены подрядчики, которые уже приступили к работам, сообщает управление по информационной политике города.
- Согласно техническому заданию сначала подрядчик должен представить эскиз цветочного оформления – своё видение, как должен выглядеть тот или иной участок. Эскизы согласовывает комитет по архитектуре и градостроительству города. Также, учитывая резко континентальный климат Улан-Удэ, вредное воздействие выхлопных газов и другие факторы, подрядчикам предложено использовать зарекомендовавшие себя цветы, – поясняют в мэрии.
Высадят сальвию, петунью, тагетис, агератум, алиссум, фиалку, виолу, флоксы, алиссум, астру китайскую, розу китайскую, геодецию крупноцветковую, капусту декоративная, кохию китайскую, петунию гибридную и многие другие цветы.
Также клумбы будут украшены природным камнем, древесной щепой, архитектурными формами.
На момент посадки в цветники внесут плодородный слой земли, перекопают на соответствующую глубину, прольют, в почву должны внесут минеральные или органические удобрения.
- Уход за цветами, полив в течение всего вегетативного сезона осуществляют подрядные организации, это предусмотрено контрактом, - пояснили в комитете городского хозяйства.
Расстояние между растениями должно составлять: для низкорослых видов и сортов – 10-15 см.; для среднерослых видов и сортов – 20-25 см.; для высокорослых видов и сортов - 30- 50 см. Газонную траву в цветниках следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном растительном грунте.
В прошлом году на высадку цветов на аналогичной площади также было выделено 250 тысяч рублей.
В Улан-Удэ начали высаживать цветы
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ребят угостили конфетами и вручили благодарственные письма
На посадки потратят 250 тысяч рублей
Необычное видео снял настоятель Иволгинского дацана
Легендарный телевизионный журналист скончался на 81-м году жизни
Мужчина нашёл оригинальный выход из ситуации с пробками в сотых кварталах
Ожидается усиление ветра
Он принял их в своей резиденции
Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина
Представительство Московского дацана «Легшед Даржалинг» с 1 по 9 июня приглашает всех на построение Мандалы Зелёной Тары
На приём нужно предварительно записаться
Появятся тротуары, лавочки, урны и многое другое
На утро 6 июня в республике не тушат ни один лесной пожар
Ущерб составил почти 200 тысяч рублей
Ущерб составил 100 тысяч рублей
Площадку подарил фонд Натальи Водяновой. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия в парке имени Жанаева