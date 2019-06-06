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В Бурятии запечатлели появление родника: видео

В Бурятии запечатлели появление родника: видео
Общество, 
Необычное видео снял настоятель Иволгинского дацана

В Бурятии недалеко от села Амгаланта, возле трассы забил родник. На видео этот момент запечатлел ширээтэ лама (настоятель) Иволгинского дацана Аюр Цырендылыков.

Видео он опубликовал в Facebook, прокомментировав: «Булаг» (источник, родник с бур.языка).

«Только забил?» - поинтересовались в комментариях пользователи.

На этот вопрос ширээтэ лама ответил утвердительно.




вода
 
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