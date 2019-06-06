Кольцевой маршрут гонки пройдёт по центру города
Традиционная велогонка-критериум памяти Заслуженного тренера РФ Анатолия Ощерина состоится 9 июня в центре столицы Приангарья. В заездах примут участие около 120 сильнейших велогонщиков из Иркутской, Новосибирской областей, республик Бурятия и Хакасия, Забайкальского края и других регионов.
За победу спортсмены будут бороться в следующих возрастных категориях: мужчины и женщины 19-22 лет, юниоры и юниорки 17-18 лет, юноши и девушки 15-16 лет и 13-14 лет. Дистанция для каждой возрастной категории будет подобрана индивидуально – от 8 до 12 кругов. Один круг составляет около 2,5 километров.
Маршрут велогонки будет проходить по кольцевой по следующим улицам: бульвар Гагарина, ул. Карла Маркса, 5-ой Армии и Свердлова. Старт соревнований на бульваре Гагарина (напротив здания ИрГИРЕДМЕТа) в 10:00. Гонка-критериум выявит победителей заездов с промежуточными финишами, где каждый гонщик зарабатывает победные очки.
Команда Приангарья выступит на соревнованиях сильным составом. На старт выйдут главные претенденты на победу Анастасия Самойлова, Алёна Филиппова, Любовь Миледина, Наталья Чеботарёва, Анастасия Колупаева, Андрей Макушин, Илья Чирко, Максим Тищенко и другие. Об этом сообщает Министерство спорта Иркутской области.
В Иркутске состоится всероссийская велогонка-критериум
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
4 золота помогли им обойти Красноярск и Кемерово
Умку, Прошку и Кику – именно так назвали медвежат – специалисты из Бурятии смогут навещать
В нём приняли участие юные кинематографисты из Бурятии, Новосибирска и Владимира
Средства на приобретение получены в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни»
В командном зачёте по дартсу первое место у сборной Красноярского края
Специально для этого в Бурятию приехал хирург из Санкт-Петербурга. ФОТО
Победили работы, заснявшие жизнь медведей и глухарей
Концерт состоится в рамках офф-программы «Голос кочевников»
В Бурятии продолжаются мероприятия по ликвидации трёхсменного обучения в школах
Программа «Дальневосточный гектар» стартует в Бурятии 1 июля
В Бурятию приехали спортсмены из Якутии
Он продолжался 9 месяцев
Будущим сотрудникам обещают продолжительный отпуск и высокую зарплату
На ВСЖД провели акции, приуроченные к международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам
Таким образом стражи порядка поздравили жителей республики с Пушкинским днём