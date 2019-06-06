В Иркутске состоится всероссийская велогонка-критериум

Кольцевой маршрут гонки пройдёт по центру города



Традиционная велогонка-критериум памяти Заслуженного тренера РФ Анатолия Ощерина состоится 9 июня в центре столицы Приангарья. В заездах примут участие около 120 сильнейших велогонщиков из Иркутской, Новосибирской областей, республик Бурятия и Хакасия, Забайкальского края и других регионов.



За победу спортсмены будут бороться в следующих возрастных категориях: мужчины и женщины 19-22 лет, юниоры и юниорки 17-18 лет, юноши и девушки 15-16 лет и 13-14 лет. Дистанция для каждой возрастной категории будет подобрана индивидуально – от 8 до 12 кругов. Один круг составляет около 2,5 километров.



Маршрут велогонки будет проходить по кольцевой по следующим улицам: бульвар Гагарина, ул. Карла Маркса, 5-ой Армии и Свердлова. Старт соревнований на бульваре Гагарина (напротив здания ИрГИРЕДМЕТа) в 10:00. Гонка-критериум выявит победителей заездов с промежуточными финишами, где каждый гонщик зарабатывает победные очки.



Команда Приангарья выступит на соревнованиях сильным составом. На старт выйдут главные претенденты на победу Анастасия Самойлова, Алёна Филиппова, Любовь Миледина, Наталья Чеботарёва, Анастасия Колупаева, Андрей Макушин, Илья Чирко, Максим Тищенко и другие. Об этом сообщает Министерство спорта Иркутской области.

